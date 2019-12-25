Рубио заявил, что Уиткофф находится на пути в Санкт-Петербург

Американец хочет встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования украинского кризиса.

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что специальный посланник лидера Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф в настоящее время направляется из норвежской столицы Осло в Санкт-Петербург. Соответствующими сведениями поделились журналисты из западного новостного агентства The Reuters.

Напомним, что еще 19 октября корреспондент информационного портала Axios Барак Равид указал на то, что Стивен Уиткофф надеется посетить Россию. Переговорщик от вашингтонской администрации рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным после того, как проведет международные консультации в Европе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. А 20 октября источник "ТАСС" уведомил общественность о том, что планы спецпосланника президента США Уиткоффа посетить Россию в 21 октября подтверждаются.

NYT сообщила о планах Уиткоффа и Кушнера встретиться с Путиным в Петербурге.

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