NYT сообщила о планах Уиткоффа и Кушнера встретиться с Путиным в Петербурге

Уиткофф и зять Трампа могут прилететь в Петербург на переговоры с Путиным.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут прилететь в Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 20 октября сообщила газета The New York Times (NYT).

По информации издания, поездка ожидается на следующий день после встречи Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Финляндии Александром Стуббом в Норвегии. Кушнер, как отмечает NYT, участвует в этой встрече дистанционно.

Газета пишет, что в Петербурге представители Дональда Трампа намерены продолжить переговоры с российским лидером. Среди возможных целей контактов издание называет попытку добиться освобождения гражданина США, который длительное время находится в российском заключении.

Информация о возможном визите Уиткоффа и Кушнера опубликована со ссылкой на NYT. Других подробностей о предстоящей встрече в предоставленном сообщении не приводится.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина.

Фото: официальный сайт президента России