В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

Прямая линия с президентом ежегодно проводится в Гостином дворе.

Прямую линию и большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в этом году традиционно совместят в одном формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

Пресс-секретарь президента объяснил, что Кремль готовит данные мероприятия по аналогии с 2025-м годом.

Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства. Дмитрий Песков, представитель Кремля

Также при подготовке к масштабному мероприятию активно используют нейросети, поэтому объем обрабатываемых обращений будет увеличен. Других подробностей в Кремле не сообщили.

В прошлом году Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги и ответил на вопросы журналистов и россиян 19 декабря. Пресс-конференция длилась 4,5 часа, президент прокомментировал более 70 тем.

Фото: официальный сайт Кремля