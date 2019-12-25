Смольный связал миллионы обращений Путину с доверием россиян

Три миллиона вопросов президенту стали показателем сплоченности страны.

Высокий интерес к прямой линии с Владимиром Путиным и миллионы обращений граждан стали подтверждением доверия к президенту и сплоченности российского общества, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам губернатора, формат прямого общения показал готовность главы государства открыто обсуждать самые сложные и чувствительные темы. В ходе эфира президент отвечал на вопросы, связанные с экономикой, социальной политикой, здравоохранением, демографией, международными отношениями и развитием высоких технологий. Александр Беглов отметил, что в адрес президента поступило более трех миллионов обращений от жителей страны. Существенная часть сообщений касалась специальной военной операции и слов поддержки, что, по его оценке, свидетельствует о единстве общества и высокой гражданской вовлеченности.

Губернатор подчеркнул, что при поддержке президента в Петербурге реализуется программа "10 приоритетов". В рамках этой программы расширяются меры поддержки семей с детьми, пожилых граждан и участников СВО, развиваются новые направления промышленности, в том числе беспилотные технологии.

Уровень безработицы в городе сохраняется на рекордно низких значениях. В Петербурге продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов и внедрение цифровых решений, что способствует повышению качества городской среды и комфорта для жителей и гостей Северной столицы.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025