Прокуратура проверяет пожар в ангаре у Финляндского вокзала

Прокуратура организовала проверку после возгорания ангара, расположенного вблизи Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре Калининского района уточнили, что специалисты устанавливают все причины и обстоятельства пожара в здании на Минеральной улице. В оперативных службах города проинформировали, что при возгорании в ангаре частично обрушилась кровля.
По словам собеседника агентства, строение наполовину металлическое, наполовину кирпичное. Содержимое ангара остаётся неизвестным, его горение происходит по всей площади.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в понедельник, 8 июня, в ангаре в Калининском районе. По данным Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в настоящее время огонь локализован на площади 400 квадратных метров.
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Фото: Piter.TV
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