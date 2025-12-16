Прокуратура проверяет пожар в ангаре у Финляндского вокзала

В Калининском районе Петербурга загорелось здание на Минеральной улице. Площадь возгорания локализована на 400 квадратных метрах, частично обрушилась кровля. Причины устанавливаются.

Прокуратура организовала проверку после возгорания ангара, расположенного вблизи Финляндского вокзала в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре Калининского района уточнили, что специалисты устанавливают все причины и обстоятельства пожара в здании на Минеральной улице. В оперативных службах города проинформировали, что при возгорании в ангаре частично обрушилась кровля.

По словам собеседника агентства, строение наполовину металлическое, наполовину кирпичное. Содержимое ангара остаётся неизвестным, его горение происходит по всей площади.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в понедельник, 8 июня, в ангаре в Калининском районе. По данным Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в настоящее время огонь локализован на площади 400 квадратных метров.

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Фото: Piter.TV