На Пейзажной улице горели три автомобиля

Кроме того, частично оплавились части кузова в иномарке Chevrolet.

В Красногвардейском районе произошел пожар ночью 7 августа, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании возле дома 10 по Пейзажной улице поступило на пульт спасателей в 02:23. В автомобиле марки BMW полыхал моторный отсек, в двух машинах Lada сгорели сгораемые части. Кроме того, частично оплавились части кузова в иномарке Chevrolet. Потушили их к 02:49.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: после пожара на складе в Старицах в Ленобласти госпитализированы двое мужчин. Возгорание возникло из-за неисправности газовой колонки.

Фото: Piter.TV