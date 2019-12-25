В Петербурге объявили шорт-лист XI Национальной оперной премии "Онегин"

Значительная часть номинаций была отдана спектаклям на музыку композиторов-юбиляров года – Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.

В Петербурге был объявлен шорт-лист XI Национальной оперной премии "Онегин", церемония вручения которой состоится 28 ноября в Мариинском театре с участием мировых звезд. Как сообщили в пресс-службе премии, в список номинантов вошли 12 театров из 10 регионов России и 18 солистов.

В конкурсные номинации попали спектакли МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловского театра, НОВАТ, "Геликон-оперы", а также Нижегородского, Красноярского, Пермского, Севастопольского государственных театров, Государственного театра оперы и балета Республики Саха, Санкт-Петербургского детского театра "Зазеркалье", театра "Урал опера балет" и Луганской академической филармонии. Значительная часть номинаций была отдана спектаклям на музыку композиторов-юбиляров года – Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича.

Эксперты также отметили самый северный оперный театр мира – "СахаОпераБалет" с оперой-легендой "Лоокуут и Нюргусун" о якутских Ромео и Джульетте. Отмечалось, что Луганская академическая филармония впервые попала в список номинантов с военной драмой "Алеша" на основе "Баллады о солдате", а театр "Зазеркалье" представил экспертов оперой "Маскарад времен Екатерины" Геннадия Банщикова, посвященной создателю русского театра Федору Волкову. Всего экспертный совет рассмотрел 159 заявок, из которых 117 были конкурсными.

Также было указано, что вне конкурса бронзовые "Онегины" будут вручены в знак признания выдающихся заслуг в сфере оперного искусства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открывается V инклюзивный фестиваль "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ".

Фото: Pxhere