В Петербурге открывается V инклюзивный фестиваль "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ"

В Петербурге над созданием доступной среды совместно работают органы власти, учреждения культуры и общественные организации.

Сегодня, 5 октября, в Петербурге стартует V фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык "ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ". В течение двух месяцев 20 театров на различных площадках города представят публике 40 постановок.

Спектакли специально адаптированы под конкретную аудиторию. Людям с нарушением зрения покажут постановки с использованием тифлокомментирования, во время которых специалист в режиме реального времени будет описывать действие на сцене, художественное оформление, внешность персонажей, их мимику и жесты. Для зрителей с нарушением слуха спектакли будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык.

За пять лет число участников фестиваля увеличилось в пять раз. География проекта охватывает Санкт-Петербург и еще пять городов: Москву, Екатеринбург, Севастополь, Волгоград и Сургут. Постоянными участниками являются Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Театр имени Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, Драматический театр "На Литейном", Театр "Суббота" и "Упсала-Цирк".

В этом году в фестивале впервые участвуют Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Театр-фестиваль "Балтийский дом", Театр Комедии имени Н. П. Акимова, Театр "Буфф" имени И. Р. Штокбанта и Филармония имени Д. Д. Шостаковича, в стенах которой впервые пройдет экскурсия с переводом на русский жестовый язык.

В Петербурге над созданием доступной среды совместно работают органы власти, учреждения культуры и общественные организации. В городе проводятся адаптированные спектакли, экскурсии, концерты и выставки. Работает специальная библиотека для слепых и слабовидящих "Точка зрения", в музеях представлены тактильные экспонаты. Достигнута договоренность с Министерством культуры РФ о совместной разработке методик социально-культурной реабилитации.

"Фестиваль фестивалей": в Петербурге рассказали о программе "Балтийского дома".

Фото: Правительство Петербурга