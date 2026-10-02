"Фестиваль фестивалей": в Петербурге рассказали о программе "Балтийского дома"

Петербург готовится к главному театральному событию осени. На пресс-конференции в "Балтийском доме" объявили программу XXXVI Международного фестиваля. Он пройдёт с 3 по 15 октября под девизом "Фестиваль фестивалей". Зрителей ждут девять спектаклей из России, Индии и Китая, а также лекции, выставки и дни национальных культур.

Петербург вновь становится театральной столицей: стартует XXXVI Международный фестиваль "Балтийский дом". Он пройдёт с 3 по 15 октября. В программу отобраны спектакли, ставшие событием на известных театральных форумах России и мира.

Принцип отбора на этом фестивале был такой: лучшие спектакли, победители фестивалей по всей нашей огромной стране, от Южно-Захаринска до Калининграда. И мы увидели воочию уникальную по разнообразию, по глубине картину театральной жизни нашей страны. Сергей Шуб, художественный руководитель театра-фестиваля "Балтийский дом"

В афише — девять спектаклей. Откроет фестиваль Шэньсийский народный художественный театр из Китая со спектаклем "Главная роль" режиссёра Ху Цзунци. Постановка соединяет древнекитайскую культуру с современным психологическим театром. В главной роли — Лю Ли Юю, отмеченная премией "Байюйлань".

Большая ответственность в этом году выступать здесь. И, конечно, это способствует глубокому обмену между эстрадами и налаживанию контактов. Стоит отметить, что главная роль данной постановки - это настоящий китайский дух, китайская сила и, конечно же, китайские ценности, которые зрители лучше узнают во время просмотра данной постановки. Суй Цзюнь, генеральный директор Shaanxi Performing Arts Group

Театр наций и Фонд Евгения Миронова представят "ВА-ВА" Березниковского драматического театра — историю слепоглухой Элен Келлер. Этнические мотивы зазвучат в постановках из Татарстана и Хакасии. Альметьевский театр покажет "Бегущего за ветром", Хакасский национальный театр — музыкальную драму "Степь. Песнь камня". Рязанский театр кукол представит "Сон в летнюю ночь" Шекспира в постановке Олега Жюгжды. Новосибирский "Красный факел" привезёт "Дядю Ваню" и "Тупейного художника" по Лескову. Индийский коллектив "Аарамбх Мумбаи" покажет "Белые ночи" — свой взгляд на повесть Достоевского. Завершится фестиваль премьерой Андрея Кончаловского — "Чайкой" Театра имени Моссовета.

"Балтийский дом" помимо репертуарной площадки и своих спектаклей стал настоящим домом в Петербурге для огромного количества творческих коллективов не только нашей страны, но и многих зарубежных стран. Прежде всего, это страны, в которых есть русские театры драматические, но и гости, которые принимают участие в программе 36-го фестиваля из Индии, из Китая, конечно, украсят всю программу. Фёдор Болтин, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Помимо спектаклей, зрителей ждёт насыщенная дополнительная программа: театрализованный пролог, презентации театров, лекции о китайском и индийском театре. Пройдут Дни национальных культур: Хакасии и Индии — с мастер-классами, выставками, показами кино и дегустацией чая масала. Также откроются две выставки: экспозиция Шэньсийского театра и фотовыставка Владимира Луповского "Фестиваль глазами Володи". С 6 по 13 октября при поддержке фонда СНГ пройдёт Театральная школа для молодых специалистов русскоязычных театров. Участники из Беларуси, Казахстана и Башкирии покажут курсовые работы. "Балтийский дом" вновь станет территорией творчества и новых открытий. А "Фестиваль фестивалей" докажет: театр — это живой диалог культур.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV