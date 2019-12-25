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Фестиваль "Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков"
Сегодня, 16:00
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Фестиваль "Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков"

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Фестиваль пройдет 6 ноября в клубе А2 на проспекте Медиков. Начало – в 16:00. Для посетителей старше 12 лет.

В Петербурге пройдет ежегодный фестиваль "Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков". На главной сцене выступят коллектив "Алиса" и другие известные группы, актеры театров и лидеры креативных движений, поддерживающие социальную позицию мероприятия. Всего концерты дадут свыше 20 объединений, в их числе также "Ангел НеБес" и "Разные люди". 

Кроме того, рок‑исполнители расскажут о цене, которую приходится платить за иллюзию бунта, и о том, как творчество и полноценная жизнь возможны без разрушительных привычек. Ожидаются выставки, перформансы и встречи в клубе "Гаркундель" с музыкантами, преодолевшими зависимости. 

Проект зародился в 2007 году как инициатива творческих людей. Его главная миссия – просвещать молодежь и формировать критичное отношение к распространенным мифам о психоактивных веществах. В этом году фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: музыка, фестиваль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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