Со сцены прозвучат песни, которые знает и поет вся страна: лирические и задорные, композиции о любви, родной земле и простых человеческих чувствах. Это "Гляжу в озера синие", "Течет река Волга", "Валенки", "Каким ты был", "Стоят девчонки", "Ромашки спрятались", "Подари мне платок".
Особый разговор по душам подарят исполнительница русской народной песни Наталья Мисюра и Оркестр русских народных инструментов имени Н. П. Фомина, художественный руководитель – Евгений Рогачев, дирижер – Эмилия Кожева.
Фото: pxhere
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