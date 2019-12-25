В зоне аварии ограничили отопление зданий.

Кипяток разлился на улице Кораблестроителей около дома 29, к.4 на Васильевском острове. Судя по кадрам из соцсетей, горячая вода заполонила проезжую часть, а весь двор заволокло паром.

По данным пресс-службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", авария произошла на подающем трубопроводе у дома 37, к. 3. Коммунальщики планируют завершить работы к 01:30 27 ноября. В настоящее время отопление зданий в зоне аварии ограничили, однако горячее водоснабжение работает бесперебойно.

Несколько припаркованных автомобилей попали в зону разлива. В пресс‑службе уточнили, что ответственность предприятия застрахована, поэтому ущерб владельцам возместят в полном объеме.

Ранее мы сообщали, что трубу с горячей водой прорвало на улице Маршала Тухачевского.

Фото: ВКонтакте/ Живем на Васильевском | Васильевский остров