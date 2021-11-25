В Петербурге прорвало трубу с горячей водой на улице Маршала Тухачевского

Из-за дефекта трубы 1980 года горячая вода разлилась по проезжей части, аварийная бригада уже работает на месте.

В Красногвардейском районе Петербурга днем 20 апреля произошла коммунальная авария. Очевидцы сообщили, что горячая вода разлилась по улице Маршала Тухачевского. На кадрах с места видны лужи на проезжей части, в том числе в зоне пешеходного перехода, и поднимающийся над ними пар. В горячей луже оказались несколько припаркованных машин.

В пресс-службе "Теплосети Петербурга" уточнили, что дефект произошел неподалеку от дома 37 на подающем трубопроводе распределительной сети "Екатерининская" диаметром 500 мм. Труба была проложена в 1980 году. На место направили аварийную бригаду. С 17:00 20 апреля и до окончания работ ограничено отопление одного жилого дома. Горячую воду не отключали. По нормативам на ремонт отведено 20 часов.

Движение на улице Маршала Тухачевского затруднено, но плотной пробки не наблюдается. В настоящее время в Калининском и Красногвардейском районах теплоэнергетики проводят реконструкцию на 13 объектах. В общей сложности будет заменено свыше 33 тысяч метров труб. Также идет разработка проектной документации для реконструкции еще 28 объектов общей протяженностью более 87 тысяч метров. Эти работы планируют завершить в 2028 году.

Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"