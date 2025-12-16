Медведь-арбитр разнял драку бобров в Нижне-Свирском заповеднике

Бобры предпочли не испытывать судьбу и мгновенно скрылись под водой, оставив медведя в недоумении.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике произошла необычная сцена. На берегу водоёма два бобра устроили шумную драку. В разгар потасовки к ним неожиданно приблизился медведь. Грызуны, оценив угрозу, мгновенно ретировались под воду, оставив косолапого ни с чем.

Судя по кадрам с фотоловушки, которую опубликовал заповедник, мишка явно рассчитывал на лёгкую добычу, но, возможно, просто решил выступить в роли рефери. Так или иначе, бобры быстро спрятались, а медведь остался в недоумении. Видео вызвало улыбку у подписчиков — страсти на берегу кипели нешуточные, но вмешательство хищника поставило точку в конфликте.

Видео: Telegram / Нижне-Свирский государственный заповедник (n_svirsky)