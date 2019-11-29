На ООПТ возле поселка Белогорка бобры вырезали деревянные букеты

На Особо охраняемой природной территории "Обнажения девона на реке Оредеж у поселка Белогорка" в Гатчинском районе Ленинградской области бобры сделали деревянные букеты. Об этом рассказал 10 апреля известный биолог Павел Глазков.

Эти животные обгрызли ветки кустов ивы. Они питаются корой деревьев, листьями, травой и корневищами водных растений. А чтобы добраться до веток, бобры валят деревья.

А на Оредеже бобрам и деревья не надо валить: достаточно обгрызть ветки ивы. По высоте погрызов можно примерно определить, какого размера бобр здесь поработал. На территории памятника природы живет взрослое животное, явно не одно. Бобры преданные семьянины, пары они образуют на всю жизнь. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: из Африки в Ленобласть начали возвращаться серые журавли.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре