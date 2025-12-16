Петербуржец доказал в суде подделанные Rolex и выиграл дело

Мужчину обвинили в недостоверном декларировании часов, но он настаивал на их неоригинальности. Назначенная судом экспертиза подтвердила, что часы стоят всего 7,5 тысяч рублей. Дело прекращено.

В Петербурге мужчину обвинили в недостоверном декларировании часов с надписью Rolex, которые он привёз из Стамбула. Фигурант отрицал подлинность изделия. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, по возвращению в Пулково пассажир задекларировал 15,5 тысяч долларов наличными и предъявил часы, указав, что это подделка за 300 долларов, подаренная другом.

Таможенная экспертиза пришла к выводу, что "Ролекс" настоящий и стоит 1 278 430 рублей. Однако мужчина продолжал настаивать на неоригинальности. Мировой судья назначил судебную экспертизу для разрешения противоречий. Исследование доказало, что привезённые часы — подделка стоимостью 7 505 рублей 21 копейка. В результате суд прекратил дело в отношении мужчины из-за отсутствия события преступления.

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Фото: Magnific