Россиянка находится в базе МВД Украины с 2024 года.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Эллу Памфилову. Соответствующие данные приводятся на официальном сайте розыска иностранного министерства по внутренним делам (МВД). Уточняется, что женщина попала в перечень киевского режима еще в 2024 году. Ей заочно предъявлено обвинение по уголовной статье за посягательство на территориальную целостность Украины.

Напомним, что также Элла Памфилова с 2018 года находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения политическим, военным, культурным и общественным деятелям в России. Помимо этого, лидер киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях, вводимых против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых власти с Банковой улицы обвиняют в сотрудничестве с Москвой.

Фото: Вконтакте / ЦИК России