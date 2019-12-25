  1. Главная
СБУ объявила в розыск главу ЦИК РФ Эллу Памфилову
Сегодня, 11:44
Россиянка находится в базе МВД Украины с 2024 года.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Эллу Памфилову. Соответствующие данные приводятся на официальном сайте розыска иностранного министерства по внутренним делам (МВД). Уточняется, что женщина попала в перечень киевского режима еще в 2024 году.  Ей заочно предъявлено обвинение по уголовной статье за посягательство на территориальную целостность Украины.

Напомним, что также Элла Памфилова с 2018 года находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения политическим, военным, культурным и общественным деятелям в России. Помимо этого, лидер киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях, вводимых против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых власти с Банковой улицы обвиняют в сотрудничестве с Москвой.

Фото: Вконтакте / ЦИК России

Теги: сбу, цик, элла памфилова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

