Эль-Ниньо грозит засухами жарой и наводнениями по всему миру

Вероятность того, что пик климатического феномена будет сильным или очень сильным, составляет 2 к 3. Усиление Эль-Ниньо повышает риск засух, аномальной жары, лесных пожаров и наводнений по всему миру.

Климатический феномен Эль-Ниньо приближается быстрее, чем ожидалось. Ученые предупреждают, что вероятность того, что он станет исторически сильным и перерастет в редкое "Супер" Эль-Ниньо к осени или зиме 2026 года, возрастает. Это соответствует обновлению от Центра климатических прогнозов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), согласно которому вероятность сильного или очень сильного пика Эль-Ниньо составляет 2 к 3.

Как поясняет CNN, Эль-Ниньо — это естественный климатический цикл, возникающий при прогреве тропической части Тихого океана. Это вызывает изменение направления ветра в атмосфере и оказывает негативное влияние на погоду во всем мире. В одних регионах могут наблюдаться засухи и аномальная жара, что усугубляет опасность лесных пожаров и проблемы с водоснабжением. Другие страдают от наводнений, вызванных ливневыми дождями. Эль-Ниньо также может помешать сезону ураганов в Атлантике и привести к еще большему повышению температуры на планете.

Явление случается раз в два-семь лет и длится от девяти до 12 месяцев. Условия слабого Эль-Ниньо возникают при повышении температуры воды более чем на 0,5 градуса Цельсия выше средней. Для очень сильного или "Супер" Эль-Ниньо температура должна быть более чем на 2 градуса выше средней. Сейчас средняя температура воды чуть ниже порога в 0,5 градуса, но ожидается, что к следующему месяцу она превысит его. Вероятность того, что Эль-Ниньо продержится всю зиму, возросла до 96 процентов.

Уверенность ученых возросла благодаря огромному запасу теплой воды, скопившемуся в глубинах центральной и восточной части экваториальной части Тихого океана. Вероятность "Супер" Эль-Ниньо в период с ноября по январь увеличилась с 1 к 4 в прошлом месяце до примерно 1 к 3. Некоторые компьютерные модели показывают, что потенциальное явление может быть даже самым сильным за всю историю наблюдений, аналогичным рекордным эпизодам 2015-2016, 1997-1998, 1982-1983 и 1972-1973 годов.

