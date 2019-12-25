  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вечером 18 мая в Петербург придут дожди
Сегодня, 8:20
205
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Вечером 18 мая в Петербург придут дожди

0 0

Днём воздух прогреется до +20…+22 градусов в самом городе, а по области — от +18 до +23 градусов.

В Петербурге и Ленобласти сегодня погоду определит тёплый атмосферный фронт, который движется с юго-востока. В течение дня будет преимущественно облачно, но проглядывать солнце. К вечеру в отдельных районах города и области возможны кратковременные дожди, местами не исключены грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести". 

Днём воздух прогреется до +20…+22 градусов в самом городе, а по области –  от +18 до +23 градусов, на отдельных территориях до +26 градусов. 

Ветер северо-восточный, слабый, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет понемногу снижаться, оставаясь чуть выше климатической нормы — около 762 мм рт. ст.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии