Ночью на улице Жака Дюкло полностью сгорела "Лада-Нива"

В ночь на 18 мая в Выборгском районе Петербурга, на улице Жака Дюкло, загорелся автомобиль.По информации пресс-службы ГУ МЧС по городу, сигнал о пожаре поступил в 04:28.

Возгорание охватило легковой автомобиль "Лада-Нива" по всей площади. К месту происшествия были направлены расчёты спасателей.

Пожарные справились с огнём в 05:06. По данным ведомства, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники.

