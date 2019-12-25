Ночью на улице Жака Дюкло полностью сгорела "Лада-Нива"

В ночь на 18 мая в Выборгском районе Петербурга, на улице Жака Дюкло, загорелся автомобиль.По информации пресс-службы ГУ МЧС по городу, сигнал о пожаре поступил в 04:28.
Возгорание охватило легковой автомобиль "Лада-Нива" по всей площади. К месту происшествия были направлены расчёты спасателей.
Пожарные справились с огнём в 05:06. По данным ведомства, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники.
