Петербуржцы увеличили сумму наличных в кошельках на четверть

Россияне стали чаще носить с собой наличные: по данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, за год средняя сумма в кошельке увеличилась на 23% и достигла 4300 рублей. В исследовании приняли участие 11 600 человек из всех регионов страны.

В Петербурге средний показатель ещё выше – 4400 рублей, и только 26% жителей города полностью отказались от наличных. В целом по России без купюр и монет обходятся только 27% опрошенных.

Заметны различия по полу и возрасту: мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины –— 3100. Молодёжь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а россияне старше 45 лет – уже 4800. Обладатели высшего образования держат при себе в среднем 4700 рублей, тогда как со средним профессиональным – всего 1900, причём 31% из них вообще не пользуются наличными.

Среди жителей крупных городов лидируют москвичи, воронежцы, казанцы, екатеринбуржцы, ростовчане и краснодарцы – у всех средняя сумма наличных составляет 4500 рублей. Реже всего наличные берут с собой жители Москвы (29%) и Петербурга (26%), а в Нижнем Новгороде полностью безналичный расчёт ведут меньше всего людей, но и средняя сумма у них ниже – 3500 рублей.

