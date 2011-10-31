Названы вакансии с зарплатами до 280 тыс. рублей в месяц в Петербурге

Сервис SuperJob проанализировал рынок труда в крупнейших городах России и составил рейтинг самых привлекательных вакансий мая. В числе лидеров по уровню зарплат – предложения для специалистов в сфере здравоохранения, промышленности, строительства, IT, продаж, а также для квалифицированных рабочих и водителей.

Врачи оказались в топе самых высокооплачиваемых специалистов в Москве, Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

В Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске особенно востребованы водители с зарплатой свыше 130 тысяч рублей в месяц. Инженеры могут рассчитывать на предложения от 150 тысяч рублей в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Для квалифицированных рабочих с зарплатой от 120 тысяч рублей открыты вакансии в Волгограде, Воронеже, Красноярске, Краснодаре, Новосибирске, Омске и Ростове-на-Дону.

Среди наиболее интересных предложений в отдельных городах: в Москве – главный бухгалтер, в Петербурге – директор по маркетингу, в Краснодаре – руководитель отдела продаж, в Омске – инженер по эксплуатации многоквартирных домов, в Перми – специалист по охране труда, в Ростове-на-Дону – главный бухгалтер, а в Самаре – руководитель торговых представителей.

