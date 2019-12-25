Петербуржцы перечислили самые уважаемые профессии

Согласно результатам открытого опроса, проведённого сервисом по поиску SuperJob среди экономически активного населения, врачи, фельдшеры и медсестры являются самой уважаемой профессией. Такого мнения придерживаются 31% респондентов. Второе место в рейтинге заняли учителя и воспитатели, набрав 12% голосов. Замыкают тройку лидеров военнослужащие с результатом 10%.

По 4% голосов получили инженеры, рабочие и спасатели. Профессия учёного набрала 3%. По 2% респондентов отдали свои голоса за космонавтов, директоров и юристов. Наименее часто в числе уважаемых упоминались дворники, лётчики, программисты, менеджеры, строители, шахтёры и финансисты — по 1% голосов на каждую из этих категорий. Кроме того, 8% участников опроса заявили, что уважения заслуживает абсолютно любая профессия.

Исследование также выявило гендерные различия в предпочтениях: женщины чаще всего выражали уважение к медицинским и педагогическим работникам, в то время как мужчины — к военным, инженерам и рабочим.

