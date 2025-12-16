Положена ли компенсация автовладельцу, если его ТС повредила газонокосилка

Управляющие компании должны заранее предупреждать о планируемых работах, но на практике эти меры игнорируются.

В летний сезон у автовладельцев появляется дополнительная опасность: камни из-под триммера газонокосильщика могут оставить вмятины на кузове или разбить стекло транспортного средства. Портал 110km.ru выяснил, как получить компенсацию и что покрывает страховка.

Управляющие компании должны заранее предупреждать о планируемых работах, но на практике эти меры игнорируются. Многие надеются на страховые выплаты, если машина повредилась, однако здесь есть нюансы. Полис ОСАГО не покрывает подобные случаи, ведь он защищает только ответственность при ДТП. Поэтому рассчитывать на такую компенсацию не стоит.

А если у собственника авто есть КАСКО с опцией покрытия ущерба от третьих лиц, ситуация становится проще. Страховая компания берет на себя расходы по ремонту, затем взыскивает сумму с виновной стороны. Когда КАСКО нет, необходимо самостоятельно фиксировать повреждения, проводить независимую экспертизу и направлять претензию в адрес организации, ответственной за покос травы. При отказе не обойтись без обращения в суд.

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Фото: Piter.TV