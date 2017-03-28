Эксперт: ВСУ могли запускать по Геленджику БПЛА FP-1 или FP-2

В подобных дальних операциях ВСУ применяют одни и те же проверенные беспилотные летательные аппараты.

Вооруженные силы Украины могли устроить атаку на переполненный отдыхающими пляж в Геленджике при помощи беспилотников дальнего радиуса действия FP-1 или FP-2. Об этом в беседе c "Lenta.ru" заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что атака на Геленджик является вопиющим фактом терроризма и Западе этого не замечает.

Это дальние беспилотники, я думаю, скорее всего, FP-1 или FP-2. Там лететь несколько сотен километров через Черное море, может, среднего радиуса действия Василий Дандыкин, эксперт.

Капитан запаса напомнил про аналогичный случай на пляже в Севастополе. Вот сейчас ВСУ пускаются во все тяжкие вообще окончательно, добавил Дандыкин.

Кроме того, противнику для ударов по Краснодарскому краю пришлось разрабатывать более сложный маршрут с обходом полуострова Крым.

Ранее мы сообщали, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка погибли шесть человек, еще 47 получили травмы и ранения.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)