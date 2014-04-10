Нападение на подростков в Калининском районе обернулось уголовным делом

Злоумышленники выстрелили в парней.

Следователи Калининского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия) после нападения на подростков. Напомним, инцидент произошел вечером 2 августа на улице Вавиловых.

Молодые люди подошли к юношам, и один из них потребовал личные вещи. За отказом последовал выстрел из сигнальной ракетницы в сторону потерпевшего. Кроме того, злоумышленники выстрелили из аэрозольного устройства в лицо другому несовершеннолетнему, чем причинили термический ожог.

В настоящее время напавших разыскивают, также устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранне мы рассказывали о том, что житель Лодейного Поля ударил мужчину топором в ходе конфликта.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу