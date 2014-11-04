Сергей Корецкий призвал коллег ориентировать на самый печальный сценарий развития ситуации.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий считает, что страна в отношении предстоящей зимы должна готовиться к худшему из сценариев, а украинской энергетике перед отопительным сезоном не хватает 650 миллионов евро. Соответствующими данными с читателями делится украинский "24 канал". В СМИ пояснили, что чиновник сообщил о том, что местное правительство на пятом году работы обязано в любом случае исходить из самого худшего из всех возможных сценариев. Среди проблем он назвал потребность в финансах, привлечение денежных средств на профильные статьи расходов, вооружение или вызовы, которые ждут страну в холодное время года.

Корецкий также подчеркнул, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около 650 миллионов евро. сообщение от телеканала Украины

По словам премьер-министра Украины, фонд поддержки энергетики успешно накопил более двух миллиардов евро, однако теперь нужно продолжать привлекать инвестиции и помощь со стороны. Ранее, прошедшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением. Это произошло из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. На территории государства властями вводились графики отключений света.

Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической ) / Сергей Корецкий