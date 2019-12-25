В Москве напомнили о тяжелой ситуации для ЕС, которая ожидается в холодный сезон.

Рост стоимости на европейской территории природного газа практически на 50 процентов связан с надвигающимся в регионе энергетическим кризисом и отказом от российских ресурсов. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля ранее упоминал своей аудитории о том, что ошибочные решения коллективного Брюсселя в сфере энергетики проявятся с наступлением холодов.

Зима наступает по мере того, как цены на газ взлетают на 50% в связи с надвигающимся цунами в виде энергетического кризиса и отказом от российского газа. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что 26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в региональное сообщество с 1 января 2027 года, а трубопроводного природного газа - с 30 сентября 2027 года. При этом запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать в Евросоюзе еще с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные соглашения на поставку трубопроводного газа должны были завершиться до 17 июня 2026 года.

Дмитриев прокомментировал материал FT об антироссийских санкциях ЕС.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev