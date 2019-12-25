В Ленобласти отремонтировали дорогу Красное Село – Гатчина – Павловск по нацпроекту

Обновленный маршрут ведет прямо к ключевым медицинским учреждениям округа.

В Гатчинском округе Ленинградской области завершены работы на региональной трассе Красное Село – Гатчина – Павловск. Специалисты обновили шесть километров дорожного полотна в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного правительства.

В этом году дорожники обновили участок от Вайялово и через Гатчину: уложили новый асфальт, укрепили обочины, восстановили водоотведение, установили дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесли разметку.

Обновленный маршрут ведет прямо к ключевым медицинским учреждениям округа: Гатчинской клинической межрайонной больнице, иммунологической лаборатории и станции скорой медицинской помощи. После завершения ремонта путь пациентов и врачей к лечебным корпусам стал значительно быстрее и комфортнее.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Ленобласти