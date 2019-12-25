В Ленобласти отремонтировали дорогу Красное Село – Гатчина – Павловск по нацпроекту

В Гатчинском округе Ленинградской области завершены работы на региональной трассе Красное Село – Гатчина – Павловск. Специалисты обновили шесть километров дорожного полотна в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного правительства.
В этом году дорожники обновили участок от Вайялово и через Гатчину: уложили новый асфальт, укрепили обочины, восстановили водоотведение, установили дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесли разметку.
Обновленный маршрут ведет прямо к ключевым медицинским учреждениям округа: Гатчинской клинической межрайонной больнице, иммунологической лаборатории и станции скорой медицинской помощи. После завершения ремонта путь пациентов и врачей к лечебным корпусам стал значительно быстрее и комфортнее.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Правительство Ленобласти
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