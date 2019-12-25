В Ленобласти обновляют семикилометровый подъезд к станции Ламбери

Протяженность обновляемого отрезка составляет 7 км.

Во Всеволожском районе Ленинградской области стартовали масштабные дорожные работы. Подрядчики приступили к ремонту трассы "Подъезд к станции Ламбери" на участке, проходящем через деревню Рапполово.

Протяженность обновляемого отрезка составляет 7 км. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". По данным регионального дорожного комитета, покрытие будет полностью заменено — подрядчик уложит два слоя асфальта. Также проектом предусмотрены укрепление обочин и модернизация остановочных пунктов.

Данная трасса имеет важное социальное значение. Она обеспечивает транспортную доступность к ряду социальных объектов, Церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Вартемягах, а также ведет к популярному месту отдыха жителей региона – Ново-Кавголовскому лесопарку.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт дороги от Торфяного до Веснино планируют завершить до конца августа.

Фото: МАКС / Дороги Ленобласти