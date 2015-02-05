Капремонт дороги от Торфяного до Веснино планируют завершить до конца августа

В Приозерском районе Ленинградской области завершается капитальный ремонт 11-километрового участка региональной трассы Торфяное — Отрадное — Заостровье. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Основной объем дорожного строительства уже выполнен. В настоящее время специалисты занимаются укреплением обочин и кюветов, а также монтируют систему водоотведения.
Согласно плану, капремонт отрезка между населенными пунктами Торфяное и Веснино будет полностью сдан в эксплуатацию до конца августа текущего года.
Ранее мы сообщили о том, что на трассе Сортавала в Ленобласти ограничено движение до 27 июля.
Фото: МАКС / Дороги Ленобласти
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