Капремонт дороги от Торфяного до Веснино планируют завершить до конца августа

Основной объем дорожного строительства уже выполнен.

В Приозерском районе Ленинградской области завершается капитальный ремонт 11-километрового участка региональной трассы Торфяное — Отрадное — Заостровье. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Основной объем дорожного строительства уже выполнен. В настоящее время специалисты занимаются укреплением обочин и кюветов, а также монтируют систему водоотведения.

Согласно плану, капремонт отрезка между населенными пунктами Торфяное и Веснино будет полностью сдан в эксплуатацию до конца августа текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе Сортавала в Ленобласти ограничено движение до 27 июля.

Фото: МАКС / Дороги Ленобласти