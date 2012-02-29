На трассе Сортавала в Ленобласти ограничат движение до 27 июля

В Приозерском районе Ленинградской области на трассе А-121 Сортавала начались ремонтные работы, которые продлятся до конца июля. С 3 по 27 июля на участках дороги вводятся временные ограничения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад.
Ремонт затронет два участка трассы: с 47-го по 77-й километр в направлении Санкт-Петербурга (30 километров) и с 61-го по 73-й километр в сторону Приозерска (12 километров). На этих отрезках дорожники будут заменять осевое железобетонное барьерное ограждение. Работы проводятся поэтапно — захватками по 300 метров с перекрытием одной из двух полос. Скорость движения на время ремонта ограничена до 40 км/ч.
Специалисты будут работать в дневное время — с 8:00 до 20:00. По выходным дням, когда поток дачников возрастает, ремонтные работы проводиться не будут. Всего на указанном участке трассы предусмотрено четыре полосы движения — по две в каждом направлении.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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