На трассе Сортавала в Ленобласти ограничат движение до 27 июля

С 3 по 27 июля на федеральной трассе А-121 в Приозерском районе ограничат движение на участках общей протяжённостью более 40 километров. Скорость снизят до 40 км/ч, а одну из двух полос будут поэтапно перекрывать для замены барьерных ограждений.

В Приозерском районе Ленинградской области на трассе А-121 Сортавала начались ремонтные работы, которые продлятся до конца июля. С 3 по 27 июля на участках дороги вводятся временные ограничения, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Ремонт затронет два участка трассы: с 47-го по 77-й километр в направлении Санкт-Петербурга (30 километров) и с 61-го по 73-й километр в сторону Приозерска (12 километров). На этих отрезках дорожники будут заменять осевое железобетонное барьерное ограждение. Работы проводятся поэтапно — захватками по 300 метров с перекрытием одной из двух полос. Скорость движения на время ремонта ограничена до 40 км/ч.

Специалисты будут работать в дневное время — с 8:00 до 20:00. По выходным дням, когда поток дачников возрастает, ремонтные работы проводиться не будут. Всего на указанном участке трассы предусмотрено четыре полосы движения — по две в каждом направлении.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"