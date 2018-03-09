В Петербурге представили обновлённый трамвай "Корсар" для метровой колеи

"Корсар" получил новый дизайн, 31 место и систему контроля водителя.

На Невском заводе электрического транспорта имени Пироцкого представили обновлённую версию трамвая "Корсар". Вагон создан специально для метровой колеи, которая сохранилась в трёх городах России — Калининграде, Пятигорске и Евпатории, пишет ТАСС.

Первый "Корсар" выпустили в 2020 году. Это был первый полностью низкопольный вагон для узкой колеи 1000 мм. В 2022 году 16 таких трамваев вышли на линии Калининграда. За пять лет эксплуатации они проехали более 2 млн км.

В рестайлинговой версии 2026 года улучшили конструкцию тележки, добавили быстросъёмный фальшборт. Трамвай получил новый дизайн кабины, обновлённый пульт, систему контроля состояния водителя, двуступенчатые отопители, новое табло и информационные экраны.

Число посадочных мест увеличили с 29 до 31, максимальная вместимость — 177 человек. Есть места для маломобильных пассажиров, велосипедов и колясок. Добавлен универсальный комплект сцепок для работы с любым подвижным составом.

Фото: Telegram/Кирилл Поляков