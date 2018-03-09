На Верхнем Суздальском озере состоялись учения по спасению утопающих

Помогал специалистам новый робот "Скат".

В Петербурге на Верхнем Суздальском озере прошли учения по отработке спасения утопающих. Помогал специалистам новый робот "Скат": аппарат вытащил на берег одного и того же человека в двух разных ситуациях, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 13 августа.

По легенде пострадавший начал захлебываться сам по себе, затем – якобы упав с сапборда. Техникой управляли с джойстика и в ручном режиме.

Если ты хочешь двигаться влево, нажимаешь кнопку "влево" – правый водомет начинает работать. Если я нажимаю кнопку "право", то работает другой водомет. Если я хочу двигаться прямо, значит зажимаю обе кнопки, два водомета работают, и я двигаюсь вперед. Как только в воде – датчик работает. Виктор Стародубцев, спасатель

Разгоняется робот до 20 км/ч, а если загружен – до 7 км/ч. Выдержит "Скат" 150 килограммов.

Ранее на Piter.TV: на "Газпром Арене" в Петербурге провели масштабные учения спасателей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)