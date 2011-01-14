В Пулково проверят действия персонала на учениях служб

Работа аэропорта и обслуживание рейсов останутся без изменений.

В аэропорту Пулково в ночь с 30 июня на 1 июля состоятся плановые тренировочные учения. Во время мероприятия сотрудники отработают взаимодействие подразделений и алгоритмы действий в нештатных ситуациях.

Для пассажиров предусмотрены временные изменения информационных сообщений в терминале. В аэропорту также будут использовать звуковые оповещения и временно обновлять информацию на табло и экранах над стойками регистрации.

При этом в воздушной гавани подчеркнули, что проведение учений не повлияет на обслуживание рейсов — аэропорт продолжит работу в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал Аэрофлот выплатить петербуржцу почти 49 тысяч рублей за отмену рейса.

Фото: Piter.TV