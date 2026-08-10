В сентябре в российский прокат выйдет "Мой пес Гохан" — фильм об особой связи человека и животного

С 10 сентября в России выходит фильм о бездомной собаке, способной навсегда изменить жизнь людей.

Кинокомпания "Пионер" выпустит в отечественный прокат фильм "Мой пес Гохан". В картине речь идет о собаке, которая за десять лет меняет судьбы нескольких хозяев. Режиссерами картины выступили Чаяноп Бунпракоб, Атта Хемвади, Наттавут Пунпирия. В главных ролях оказались собаки по кличке Кори, Мичок и Хима, а также актеры Китачима Ясуси, Яуннай Йинетт Ваттанасин, Тонтаван Тантивеякул. Сюжет ведется от лица собаки, поэтому на человеческие проблемы зрители взглянут под альтернативной точкой зрения. Авторы работы замечают, что для Гохана не так важны планы, работа, возраст или жизненные обстоятельства своих владельцев, как необходимость быть с ними рядом. Гохана в разные периоды жизни сыграли три собаки: щенка — Кори, молодого пса — Мичок, а взрослого — Хима.

История расскажет о том, как изначально бездомному животному приходится преодолевать трудности, связанные с жизнью у трех хозяев. Одним из них является инженер, который все еще не готов выйти на пенсию. Мужчина подбирает собаку на улице и делает его своим другом. После этого псу приходится жить у владелицы приюта для животных, а третьим - молодая студенческая пара. В результате собака оказывается рядом с людьми в самые важные для них моменты. Создатели фильма утверждают, что питомец способен по-своему изменить жизнь каждого из них. Авторы ленты отмечают, что на главную роль щенок был найден только перед началом съемочного процесса. Команда не могла выбирать четверолапого артиста заранее, так как к моменту работы он бы уже подрос, хотя в кадре малышу должно быть не более полутора месяцев. Мичок к тому моменту уже был звездой в социальной сети TikTok, где его заметила тайская съемочная команда. А Хима режиссер проекта подобрал на рынке в Чиангмае, после чего сразу направил животное к ветеринару. В результате пса выбрали на роль взрослого Гохана из-за выразительной морды и яркой внешности. Таким образом именно взрослая версия питомца стала первой утвержденной кандидатурой на роль.

Создатели картины сообщили, что история фильма выросла из личного опыта продюсера.

Однажды потерявшийся пес просто вошел в мою жизнь — не спрашивая, готова ли я заботиться о нем, — рассказывает она. — Именно это короткое, но очень счастливое переживание стало вдохновением для фильма. "Мой пес Гохан" — это история о любви и связи между собакой и ее временными хозяевами на протяжении десяти лет. Ванриди Понгситтисак, продюсер фильма

Режисер Наттавута Пунпирии уточнил, что для него картина также стала личным проектом. Он объяснил зрителям, что у него дома живут четверо хвостатых питомцев. На родине "Мой пес Гохан" является одним из главных зрительских хитов 2026 года и самым кассовым фильмом по сборам.

Производство: Таиланд, 2026

Жанр: семейный, приключения, драма

Хронометраж: 137 минут

Релиз в России: 10 сентября 2026

Возрастной рейтинг: 12+

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Фото и видео: Вконтакте / Кинокомпания Пионер