Суд обязал Аэрофлот выплатить петербуржцу почти 49 тысяч рублей за отмену рейса

Суд встал на сторону мужчины, отметив, что внутренние отношения между авиакомпанией и агентами не должны влиять на права пассажира.

Мировой суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании Аэрофлот в пользу пассажира почти 49 тысяч рублей за отмену рейса из-за введения плана Ковер. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Пассажир Михаил приобрёл билеты через Авиасейлс на сумму 59,8 тысячи рублей, но из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов рейс отменили. В возврате денег ему отказали под предлогом невозвратного тарифа и указанием на то, что договор заключался через агента, а не напрямую с авиакомпанией. В ходе разбирательства выяснилось, что пассажира никто не уведомлял о структуре агентских отношений.

Суд встал на сторону мужчины, отметив, что внутренние правоотношения между авиакомпанией и её агентами не должны влиять на права пассажира. С Аэрофлота взыскали 27,6 тысячи рублей за отменённый сегмент перелёта, 5 тысяч рублей морального вреда и 16,3 тысячи рублей штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований.

На пошлой неделе петербургский аэропорт "Пулково" столкнулся с масштабным сбоем.

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