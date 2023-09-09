В Кабардино-Балкарии нашли тело туристки из Петербурга, пропавшей в горах

Женщину обнаружили в реке Баксан.

Спасатели обнаружили погибшую 65-летнюю жительницу Санкт-Петербурга спустя неделю после ее исчезновения в ущелье Адыр-Су. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В Кабардино-Балкарии спасатели нашли тело туристки из Санкт-Петербурга, которая пропала во время прогулки в районе ущелья Адыр-Су.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, поиски продолжались ежедневно после исчезновения туристки 25 июля. Тело 65-летней женщины специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда нашли 1 августа.

По данным следствия, женщина самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки, после чего перестала выходить на связь. Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Фото: Piter.TV