Мужчину задержали после видео атаки БПЛА на склад Wildberries

При этом осадок на дне бутылки может свидетельствовать о нарушении технологии производства.

Специалисты ведомства рассказали, на что обратить внимание при покупке кваса. Покупателям рекомендуют изучать состав напитка, проверять упаковку и условия хранения. Роспотребнадзор дал жителям Ленинградской области рекомендации по выбору качественного кваса. Специалисты советуют перед покупкой внимательно изучать информацию на этикетке и оценивать внешний вид продукта.

В ведомстве отметили, что в составе классического кваса должны присутствовать натуральные ингредиенты: вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска на основе дрожжей. Наличие консервантов, искусственных подсластителей или красителей может указывать на то, что напиток больше соответствует категории газированной продукции.Также специалисты рекомендуют обращать внимание на внешний вид кваса. Качественный напиток должен образовывать пену, что говорит о наличии достаточного количества углекислоты. При выборе упаковки предпочтение стоит отдавать темной таре. Она лучше защищает напиток от воздействия солнечного света и помогает сохранить его свойства. Покупателям разливного кваса следует проверить соблюдение санитарных требований в торговой точке. Оборудование должно содержаться в чистоте, а условия хранения соответствовать установленным нормам.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что внимательный выбор напитка позволяет снизить риск приобретения продукции, изготовленной с нарушениями. Кроме того, продавец по требованию покупателя обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара.

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