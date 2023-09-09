В Петербурге 2 августа пройдут мероприятия ко Дню ВДВ

Проезд будет запрещен с 10:00 до 13:30.

В Санкт-Петербурге подготовили праздничные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск. Основные события состоятся на Дворцовой площади и в парке 300-летия.

В Северной столице 2 августа проведут торжества, посвященные Дню ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Главными площадками празднования станут Дворцовая площадь и парк 300-летия. Для посещения парка будут организованы специальные пункты досмотра.

Представитель объединения "Союз десантников России" по Северо-Западному федеральному округу сообщил, что в этом году ожидается меньшее количество участников по сравнению с предыдущими мероприятиями. В связи с проведением праздничных мероприятий в центре Петербурга 2 августа введут временные ограничения движения транспорта.

Фото: sputnik8.com