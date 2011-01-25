Минерал из России оказался дороже золота за каждый миллиметр

Крупнейшее известное месторождение расположено в Гренландии, также минерал находили в Канаде и Италии.

Ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в Хибинском массиве на Кольском полуострове. Новый образец получил название "кольский ашкрофтин" и отличается редким составом и сложной структурой. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана обнаружили новый для науки минерал в Кировском руднике Хибинского массива.

Найденный образец получил название "кольский ашкрофтин". В его состав входит иттрий, относящийся к редкоземельным элементам. В Минобрнауки отметили, что минерал представляет научный интерес как своеобразный источник информации о составе земной коры, поскольку содержит иттрий, кремний, калий, натрий и другие элементы.

Стоимость образца значительно превышает цену золота. По данным ведомства, только за тонкий налет на породе цена может составлять около 145 долларов за миллиметр.

Особенность кольского ашкрофтина заключается в наличии кальция, марганца и фтора в составе. Кроме того, структура найденного кристалла относится к числу наиболее сложных среди известных минералов.

Классический ашкрофтин представляет собой редкий силикатный минерал розоватого оттенка. Он является прозрачным, хрупким и встречается крайне редко.

Фото : Минобрнауки России