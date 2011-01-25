Минерал из России оказался дороже золота за каждый миллиметр

Ученые обнаружили ранее неизвестный минерал в Хибинском массиве на Кольском полуострове. Новый образец получил название "кольский ашкрофтин" и отличается редким составом и сложной структурой. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана обнаружили новый для науки минерал в Кировском руднике Хибинского массива.
Найденный образец получил название "кольский ашкрофтин". В его состав входит иттрий, относящийся к редкоземельным элементам. В Минобрнауки отметили, что минерал представляет научный интерес как своеобразный источник информации о составе земной коры, поскольку содержит иттрий, кремний, калий, натрий и другие элементы.
Стоимость образца значительно превышает цену золота. По данным ведомства, только за тонкий налет на породе цена может составлять около 145 долларов за миллиметр.
Особенность кольского ашкрофтина заключается в наличии кальция, марганца и фтора в составе. Кроме того, структура найденного кристалла относится к числу наиболее сложных среди известных минералов.
Классический ашкрофтин представляет собой редкий силикатный минерал розоватого оттенка. Он является прозрачным, хрупким и встречается крайне редко.
Фото : Минобрнауки России
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