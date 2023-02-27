Ветераны ВДВ провели автопробег в память о погибших героях в Петербурге

Кроме того, участники акции возложат цветы к бюсту Героя России Канамата Боташева на аэродроме в Гатчине. Он был участником специальной военной операции.

Ветераны воздушно-десантных войск организовали традиционный автопробег в преддверии Дня ВДВ. Маршрут акции проходит по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Перед началом поездки на площади Победы состоялся торжественно-траурный митинг у Вечного огня. Организаторы сообщили, что памятная акция проводится уже 22 года подряд, при этом направление маршрута каждый раз меняется.

Участники автопробега ранее посещали разные памятные места. В разные годы колонна проходила через Карелию до Сортавалы и направлялась в Лугу, где расположен Лужский оборонительный рубеж, связанный с событиями обороны Ленинграда.

В этом году ветераны отправились с площади Победы в сторону Стрельны. Также в рамках мероприятия запланировано посещение Гатчины.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов напомнил о подвиге 6-й роты псковских десантников в 26-ю годовщину боя.

Фото: Смольный