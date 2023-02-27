Ветераны ВДВ провели автопробег в память о погибших героях в Петербурге

Ветераны воздушно-десантных войск организовали традиционный автопробег в преддверии Дня ВДВ. Маршрут акции проходит по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Перед началом поездки на площади Победы состоялся торжественно-траурный митинг у Вечного огня. Организаторы сообщили, что памятная акция проводится уже 22 года подряд, при этом направление маршрута каждый раз меняется.
Участники автопробега ранее посещали разные памятные места. В разные годы колонна проходила через Карелию до Сортавалы и направлялась в Лугу, где расположен Лужский оборонительный рубеж, связанный с событиями обороны Ленинграда.
В этом году ветераны отправились с площади Победы в сторону Стрельны. Также в рамках мероприятия запланировано посещение Гатчины.
Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов напомнил о подвиге 6-й роты псковских десантников в 26-ю годовщину боя.
Фото: Смольный
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