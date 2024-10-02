Беглов напомнил о подвиге 6-й роты псковских десантников в 26-ю годовщину боя

В неравный бой с двумя тысячами террористов вступили 1 марта 2000 года 90 бойцов.

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в связи с 26-й годовщиной подвига бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной (Псковской) дивизии. 1 марта 2000 года 90 десантников вступили в неравный бой с превосходящими силами противника — двумя тысячами террористов из разных стран.

В своём обращении глава города напомнил, что наши бойцы не отступили и до конца выполнили воинский долг. 84 десантника погибли, 22 из них удостоены звания Героя России. Среди героев были и петербуржцы.

Петербург хранит память о героях. В школах и колледжах, где учились бойцы, установлены мемориальные доски. Школа № 453 в Выборгском районе носит имя младшего сержанта Сергея Жукова. Сквер во Фрунзенском районе назван в честь псковских десантников. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Главным местом памяти стал Парк Боевого Братства. Сегодня там пройдёт церемония, посвящённая Дню памяти бойцов 6-й роты. Петербуржцы почтят память павших десантников, к монументу и бюстам бойцов возложат цветы.

Губернатор подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции проявляют духовную крепость, мужество и героизм — они воспитаны на примерах подвига воинов всех времён.

Фото: Смольный