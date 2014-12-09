По словам юноши, он совершил поджог якобы под давлением телефонных аферистов.

В Подмосковье уличили жителя Химок в поджоге трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительной версии, в ночное время в селе Виноградово 19-летний молодой человек облил орючей смесью трансформаторную подстанцию и совершил поджог, после чего скрылся. Отмечается, что пламя не успело разгореться и вскоре погасло.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники задержали злоумышленника. По словам юноши, он совершил поджог якобы под давлением телефонных аферистов. Задержанный рассказал, что мошенники угрожали ему уголовным преследованием за якобы финансирование ВСУ и склонили к поджогу объекта энергетики. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Подмосковная полиция