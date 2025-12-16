Выпускники военных академий МТО попрощались со знамёнами под "Майский вальс"

С напутствием выступил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик, вручивший награды лучшим из них.

В Петергофе 14 июня состоялась торжественная церемония выпуска почти тысячи офицеров и прапорщиков службы материально-технического обеспечения. На плацу Военного института железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии МТО имени генерала армии Хрулёва собрались выпускники сразу трёх военных учебных заведений: Военной академии материально-технического обеспечения, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, а также Военного инженерно-технического института.

Мероприятие началось с исполнения гимна России. С окончанием учёбы военных поздравил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик. Он вручил награды лучшим выпускникам и отметил, что сегодня армия особенно нуждается в таких профессионалах.

Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, в армии и на флоте серьезно возросла востребованность наших профессионально подготовленных офицеров и прапорщиков, получивших в стенах академии специальные знания. Вы завершаете учебу в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Будьте же всегда достойны ратных свершений тех, кто защитил нашу Родину, кто отстоял собственную независимость и освободил другие народы от порабощения! Александр Санчик, заместитель министра обороны генерал-полковник

Вместе с российскими военными дипломы вручили представителям более ста государств, включая Белоруссию, Кубу, Алжир, Монголию, Камбоджу и другие страны. Завершился праздник традиционными ритуалами: выпускники торжественно попрощались с боевыми знамёнами и принесли клятву. В финале церемонии офицеры вместе со своими жёнами исполнили праздничный вальс под песню "Майский вальс".

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Фото: Piter.TV