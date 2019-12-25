В Ленобласти открыли памятник "Защитникам Отечества. Группировка войск "Север"

По словам губернатора, памятник символизирует мужество: на постаменте изображены офицер и рядовой, которые поднимают знамя Победы, стоя плечом к плечу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в церемонии открытия памятника "Защитникам Отечества. Группировка войск "Север"", которая прошла 7 мая, в День создания Вооружённых Сил РФ. Как сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу правительства региона, монумент установлен на базе 56-го учебного центра.

Дрозденко отметил, что один из героев композиции — не вымысел, а реальный человек с позывным "Маэстро", а у ног героев — детали трофейной натовской техники. Губернатор также сообщил, что в будущем монумент будет дополнен мозаичным панно, что позволит ещё ярче отразить боевую историю части. Он поблагодарил фонд "Суворов" за инициативу создания памятника и проделанную работу.

