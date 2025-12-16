Отец Илона Маска собирается в Петербург на ПМЭФ-2026

Для него это не первая поездка в Россию: ранее он называл страну "прекрасным местом для инвестиций".

Инженер и предприниматель Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, сообщил о планах участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.

На прямой вопрос о своём участии в ПМЭФ южноафриканский бизнесмен ответил: "Да, я собираюсь". Для Эррола Маска это не первый визит в Россию — ранее он неоднократно посещал страну и называл её "прекрасным местом для инвестиций".

ПМЭФ-2026 пройдёт в Петербурге с 3 по 6 июня. В пиковые дни форума РЖД традиционно назначают дополнительные поезда: на этот раз между Москвой и Северной столицей пустят 16 пар "Сапсанов" из-за повышенного спроса на перевозки.

Ранее Piter.TV сообщал, что Эррол Маск назвал Москву самой впечатляющей столицей мира.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Errol Graham Musk