Угрожал ножом и похитил часы: полиция раскрыла разбой на Придорожной аллее

Сотрудники уголовного розыска Выборгского района Санкт-Петербурга задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации полиции, 27 мая в дежурную часть поступило сообщение от 36-летнего жителя Придорожной аллеи. Мужчина пояснил, что в ночь на 22 мая в его квартире между ним и знакомым произошёл конфликт. В ходе ссоры злоумышленник, угрожая ножом, похитил денежные средства, мобильный телефон и наручные часы, после чего скрылся. Потерпевший оценил ущерб в 45 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 28 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого у одного из домов на улице Композиторов. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

