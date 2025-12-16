Создателя "Масяни" Олега Куваева* будут судить в Петербурге

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку электронных дел. Регистрация поступившего дела в суд состоялась 29 мая 2026 года.

Куваева* обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 (неоднократное нарушение порядка деятельности иноагента) и п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы, направленные против безопасности государства). Как следует из судебных документов, в 2025 году мультипликатора четырежды штрафовали по статье 19.34 КоАП (нарушение закона об иноагентах) на общую сумму 140 тысяч рублей: он не отчитался об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также разместил материал на YouTube без маркировки иноагента.

По версии обвинения, не позднее 14 июля 2023 года Куваев* опубликовал ролик, в котором содержались высказывания, выражающие идеологическую ненависть и вражду к власти, неприятие СВО, а также "пропаганда идеи в виде речевых призывов", направленных против безопасности России.

Ранее Куваева* объявили в розыск и включили в реестр иноагентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции, участвовал в сборах средств для ВСУ и распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и её армии. В настоящий момент мультипликатор проживает за пределами России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.