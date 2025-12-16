Суд приостановил дело экс-депутата Малькевича, обвиняемого в хищении 37 млн рублей

Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство командования войсковой части, несмотря на возражения прокурора. Бывшего парламентария обвиняли в хищении 37 миллионов рублей из городского бюджета.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение приостановить уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Александра Малькевича. Об этом сообщает "Фонтанка". Инстанция удовлетворила соответствующее ходатайство, хотя прокурор возражал против этого.

В октябре прошлого года руководство партии "Единая Россия" приостановило членство Малькевича из-за разбирательства по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Экс-депутата, который также известен как бывший директор телеканала "Санкт-Петербург", вместе с еще четырьмя фигурантами обвинили в хищении 37 миллионов рублей из городского бюджета.

Адвокат бывшего парламентария Марина Пятенок заявила, что ее клиент подписал контракт с министерством обороны России и в настоящее время проходит службу в зоне специальной военной операции. На этом основании командование войсковой части подало ходатайство о приостановке производства по уголовному делу Малькевича. Защитник также раскрыла номер воинской части, который соответствует мотострелковому полку "Север-Ахмат".

